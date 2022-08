Konjevic - allein auf der Bank

Sogar der 51-jährige Trainer muss ein Trikot anziehen, weil der Kader des SV Cosmos Aystetten auf Kante genäht ist.

„Kevin – Allein zu Haus“, so lautet der Titel einer bekannten Filmkomödie mit mehreren Fortsetzungen. Müsste man derzeit für den SV Cosmos Aystetten einen Film drehen, könnte dieser lauten „Ivan – allein auf der Bank“. Denn der Trainer des Süd-Bezirksligisten sitzt meist allein auf der Auswechselbank. Trotzdem gelang mit dem 2:1 beim FC Heimertingen der erste Sieg nach dem Abstieg aus der Landesliga. „Wir sind schon ein bisschen erleichtert“, sagt der Coach vor dem Heimspiel-Doppel gegen die SG Niedersont-hofen/Martinszell (Sonntag, 15 Uhr) und den Kissinger SC (Mittwoch, 19 Uhr). „Da sollten wir mindestens vier Punkte holen“, sagt Konjevic vor den Partien gegen die beiden Aufsteiger. Vor allem der Neuling aus dem Allgäu ist ein völlig unbeschriebenes Blatt.

Die Ausfallliste ist ellenlang

Aber: Wer spielt? Die Liste der Ausfälle in einem eh schon auf Kante genähten Kader ist ellenlang: Marcel Burda ist immer noch krank, Jonas Klopstein aus der A-Jugend hat sich gleich in seinem Premierenspiel verletzt, Edward Schäfer in den Urlaub verabschiedet. Ebenso wie der aus Ecuador zurückgekehrte Tom Haban. Zu allem Übel hat sich Torhüter Daniel Mrozek im Training einen Bänderriss am Sprunggelenk zugezogen. Nachdem Dragan Ignjatovic aus beruflichen Gründen kürzertreten und nur noch als Torwarttrainer fungieren will, kehrt Arthur Mayer zwischen die Pfosten zurück. Auch Pascal Mader hat das Training wieder aufgenommen. „Die Personaldecke ist sehr dünn. Da darf jetzt nichts mehr passieren, sonst bekommen wir ernsthafte Probleme“, sagt der 51-Jährige, der zuletzt sogar ein Trikot übergezogen hatte. „Ich habe es schon wieder hergerichtet - für den Notfall.“

Aufgrund dieser misslichen Situation schaut man sich nach wie vor auf dem Spielermarkt um. Konjevic: „Wir haben noch zwei Wochen Zeit, aber es ist schwierig. Da muss alles perfekt passen.“ (oli)