Elferkette: Warum Peter Wiedemann in Baiershofen eine Legende ist

Auch mit 41 Jahren ist für Peter Wiedemann noch nicht Schluss. Seit der Saison 2001/02 knipst Wiedemann für die erste Mannschaft seines Heimatvereins SV Grün-Weiß Baiershofen. In dieser Zeit ist er schon dreimal mit seinem Verein in die Kreisklasse aufgestiegen, hat also schon Höhen und Tiefen durchlaufen. Das er schon in seiner 23. Saison im Herrenbereich aufläuft, liegt auch an der familiären Bindung zum Verein. Mit seinem Bruder Martin spielt er schon seit über zehn Jahren zusammen. Auch wegen dieser Bindung, blieb er seinem Team stets treu, auch wenn es eine Zeit lang Anfragen aus höheren Ligen gab. „Ich hänge sehr an meinem Heimatverein“, sagt der Stürmer. Dennoch könnten die Einsatzzeiten bald weniger werden.

