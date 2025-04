Keine Tore im Verfolgerduell

Der TSV Leitershofen hat seinen Vorsprung in der Kreisklasse Nordwest mit einem 2:0-Sieg beim FC Emersacker ausgebaut, weil sich gleichzeitig der TSV Ustersbach und der TSV Neusäß im Verfolgerduell torlos 0:0 trennten. Am Aufstieg schnuppern kann nun wieder der TSV Täfertingen (2:1-Sieg in Gablingen). Mit einem Lebenszeichen wartete der VfR Foret auf. Das Schlusslicht blamierte die SG Thierhaupten/Baar mit einem 2:0-Erfolg. In der Kreisklasse West 2 zeigte sich Spitzenreiter SSV Neumünster beim 4:0 gegen den Tabellenvierten TSV Wasserburg souverän.

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verfolgerduell Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Leitershofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis