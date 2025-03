Aufsteiger gegen Schlusslicht: Schwabegg empfängt Westheim zum Auftakt

Die Kreisliga Augsburg sendet ihre Vorboten für die Frühjahrsrunde voraus. Am Samstag und Sonntag werden die Spiele nachgeholt, die am letzten Spieltag vor der Winterpause wegen schneebedeckter Spielfelder ausgefallen sind. Der SV Schwabegg hätte damals gerne gespielt, denn das Team hatte einen guten Lauf. Nach einer Serie von acht unbesiegten Spielen verlor das Team von Trainer Wolfgang Missenhardt nur gegen den Spitzenreiter SpVgg Langerringen. Der Lohn dafür ist der sechste Tabellenplatz. Dagegen steht der kommende Gegner SpVgg Westheim am Ende der Tabelle.

