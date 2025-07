Graues Mittelmaß? So ist die Ausgangslage vor dem Start der Kreisliga Augsburg

Die Vorbereitung endete für die Mannschaften der Kreisliga Augsburg am Wochenende, denn dann startet die Liga in die neue Spielzeit. Mit dabei sind nach dem Aufstieg des TSV Zusmarshausen und den Abstiegen der SpVgg Westheim und der SpVgg Auerbach-Streitheim nur noch vier Mannschaften aus dem Landkreis-Norden. Einziger Neuling ist der TSV Neusäß, auf den man gespannt sein darf. Wir haben die Teams etwas genauer unter die Lupe genommen.

In seine dritte Kreisliga-Saison geht der TSV Welden. Dort gab es im Sommer einen wechsel auf der Trainerposition. Für Jürgen Völk übernimmt der in der Region bestens bekannte Dominik Bröll. Der Angreifer weiß auch mit seinen 38 Jahren noch ganz genau, wo das Tor steht. Er soll für möglichst viele Weldener Tore sorgen. Vergangene Saison war Bröll für den Kreisklassisten SV Mindelzell in 22 Partien immerhin 19 Mal erfolgreich. Der Angreifer spielte unter anderem schon für den TSV Neusäß, den TSV Leitershofen und den SV Baiershofen. In zwei Testspielen traf Bröll dreimal. Ihm zur Seite steht der spielende Co-Trainer Nicolas Brummer, der vom SV Cosmos Aystetten in den Holzwinkel wechselt. Der Abwehrspieler verteidigte vergangene Saison 23 Mal in der Landesliga und soll für defensive Stabilität sorgen. Der 23-Jährige verletzte sich allerdings im ersten Testspiel und fiel fast die gesamte Vorbereitung aus.

Doch nicht nur das Trainerduo ist neu am Theklaberg. Seit dieser Saison bildet die zweite Mannschaft des TSV eine Spielgemeinschaft mit dem FC Emersacker. Im Pokal ging man etwa rein als SG an den Start. Dort gab es zunächst einen 4:1-Erfolg gegen den SV Erlingen und anschließend eine 0:8-Klatsche gegen Dinkelscherben. „Wenn du gegen einen guten Bezirksligisten mit einer gemischten Mannschaft spielst, wird es schwer. Aber wir wollten die Jungs alle sehen in der Vorberietung. Auf der anderen Seite war dann wenig Zeit, sich einzuspielen“, so Bröll, der nach einer sehr kurzen Vorbereitung bilanziert: „Ich bin super aufgenommen worden und habe von Jürgen Völk eine fitte Mannschaft bekommen. Die Jungs zeigen vollen Einsatz und ziehen super mit. Die Verantwortlichen machen das hier super, aber durch die SG ist natürlich viel in Bewegung und wissen aktuell nicht, wo wir stehen, dennoch freue ich mich, dass es jetzt los geht.“

Welden starten im Pokal als Spielgemeinschaft

Auch mit Kader gibt es Veränderungen. Es gibt einige Abgänge. Am meisten dürfte der von Dominique Haselmeier schmerzen. Der Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Spielzeit auf zwei Tore und zehn Vorlagen. Er wechselt wie mehrere Spieler zur SG Adelsried. Hinzu kommen viele junge Spieler und Kicker aus der SG. Lediglich ein richtiges Testspiel der Ersten gegen den SV Rieblingen, das man mit 2:0 gewann, gab es. Zum Auftakt empfängt Welden den Aufsteiger TSV Neusäß auf dem Theklaberg. „Das ist kein typischer Aufsteiger. Wir wissen nicht viel, obwohl ich früher dort gespielt habe, kenne ich keinen mehr. Wir werden sehehn, aber wir sind nicht in der Favoritenrolle, aber natürlich wollen wir punkten.“ Der Einsatz von Brummer ist fraglich, Michal Durica fällt mit Kreuzbandriss aus. „Wir haben ein paar Verletzte und Urlauber, aber das geht anderen auch so. Wir wollen möglichst schnell punkten und nicht hinten reinrutschen“, so Bröll zur Zielsetzung.

Volle Konzentration auf die Kreisliga: Der TSV Neusäß ist nach einem Jahr zurück. Foto: Oliver Reiser

Die Neusäßer sind so etwas wie die Wundertüte der Liga und werden auch als Geheimfavorit gehandelt. Dank einer bärenstarken Rückrunde holte sich der TSV noch die Meisterschaft und schaffte somit die direkte Rückkehr in die Kreisliga. Schwer wiegt allerdings der kurzfristige Abgang von Spielertrainer Teeo Pejazic, der zum Ligakonkurrenten Tur Abdin Augsburg gewechselt ist. Der Angreifer schoss die Neusäßer mit 26 Toren und 17 Vorlagen quasi im Alleingang zum Titel. Auch Giteh Landing (Türkspor Aichach) mit zwölf Treffern und Yaya Babo (TSV Täfertingen) mit 13 Toren haben den Aufsteiger verlassen.

In Neusäßer geht der Torjäger von Bord

Für Tore soll vor allem Mustafa Mujezinovic sorgen, der vom TSV Gersthofen kommt und in der Vorbereitung bereits seine Torjägerqualitäten angedeutet hat. Fünfmal traf der 32-Jährige in sechs Partien. Hinzu kommen eine ganze Reihe von Spielern, die bereits höherklassig im Einsatz waren. So etwa Elvis Hajdarevic (Tur Abdin Augsburg), Aladin Halilovic (TSV Haunstetten) und Burak Koz (SC Griesbeckerzell). Hinzu kommt Boris Popovic vom SV Laim. Gecoacht wird das Team von Ciro Ciano und Spielertrainer Akif Dogan, die schon in der Frühjahrsrunde mit Pejazic ein Trio bildeten.

Florian Sandner (rechts) und der TSV Diedorf wollen nach einer guten Vorbereitung angreifen. Foto: Marcus Merk

Der TSV Diedorf spielte in der vergangenen Saison eine gute Vorrunde, im Jahr 2025 lief dann allerdings nicht mehr viel zusammen. Lediglich zwei Siege gab es noch, dafür viele Niederlagen, unter anderem ein 0:7 gegen Merching und ein 2:8 gegen Absteiger Kleinaitingen. Dennoch stand am Ende Platz zehn. „Das hatte mehrere Gründe, aber wir hatten auch viele Verletzte. Das ist abgehakt und wir sind wieder voll dabei“, so Spielertrainer Florian Sandner, der von einer guten Vorbereitung spricht. „Es lief sehr gut und obwohl es eine relativ kurze Pause war, kann es von mir aus losgehen.“

TSV Diedorf mit guter Vorbreitung

In der Vorbereitung konnte der TSV beim 2:1-Erfolg gegen den BC Aichach und beim 4:0 über den SC Oberbernbach überzeugen. Gleiches gilt für den Pokalsieg beim FC Langweid (5:0). Es folgte ein 1:4 beim SSV Alsmoos-Petersdorf. Mit Maximilian Mayer (Kreuzbandriss) gibt es lediglich einen Langzeitverletzten. Abgänge gibt es keine. Neben einigen Jugendspielern ist Lucas Viere vom TSV Schwaben Augsburg II einziger Neuzugang.

Die Diedorfer starten ebenfalls mit einem Landkreisduell in die Saison. Am Sonntag ist ab 15 Uhr der SV Ottmarshausen zu Gast. „Man kennt sich und weiß, was der Gegner kann. Es wird ein enges Spiel werden, das wir aber natürlich gewinnen wollen. „Wir wissen um die Stärken und Schwächen des Gegners“, so Sandner, der ein klares Ziel hat. „Wir gehen jetzt ins dritte jahr und nach einer starken Vorbereitung ist uns Ziel, ins obere Drittel zu kommen.“

Der SV Ottmarshausen geht in seine vierte Spielzeit in der Kreisliga Augsburg. Foto: Oliver Reiser

SV Ottmarshausen geht in viertes Kreisligajahr

Beim SVO gibt es wenig personelle Veränderungen. Mit Florian Grau (TSV Steppach) gibt es lediglich einen Abgang. Auf der anderen Seite schließt sich Rafael Gnjatovic aus der U19 des TSV Neusäß dem SVO an. In den Testspielen konnte Ottmarshausen überzeugen. Einem 5:3 gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf folgte ein 3:3 gegen Westheim. Im abschließenden Test gab es einen 6:0-Erfolg gegen den Kreisklasse-Aufsteiger TSV Weilach. Allerdings lief es im Pokal weniger gut, denn in der zweiten Runde war bereits Schuss. Der SV unterlag der TSG Stadtbergen mit 1:2.

Vor allem offensiv dürfte Ottmarshausen wieder zu den gefährlichsten Mannschaften zählen. Torjäger Marco Spengler sowie Marius Hackl zeigten mit je vier Toren schon in der Vorbereitung ihre Treffsicherheit. Wenn der SVO allerdings besser als Platz neun abschneiden möchte, dann muss sich die Defensive steigern. In der vergangenen Spielzeit kassierte das Team von Trainer Oliver Haberkorn, der unter der Woche noch auf der griechischen Insel Rhodos weilte, satte 60 Gegentreffer.