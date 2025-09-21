Icon Menü
Fußball-Kreisliga: Ehingen/Ortlfingen kassiert irre Niederlage

Fußball-Kreisligen

Ehingen/Ortlfingen und Diedorf erleben Gefühlschaos

Diedorf feiert einen spektakulären Sieg, während Welden und Ottmarshausen verlieren. Beim Neusäßer Erfolg wird es zum Schluss turbulent.
    Stefan Maier und der TSV Welden hatten gegen Bobingen das Nachsehen.
    Stefan Maier und der TSV Welden hatten gegen Bobingen das Nachsehen. Foto: Andreas Lode

    In der Kreisliga Donau Nord verliert der SV Ehingen/Ortlfingen trotz 3:0-Pausenführung noch. Diedorf hingegen gewinnt in der Kreisliga Augsburg ein ähnliches Spektakel. Beim Neusässer Sieg geht es erst ganz am Ende hoch her.

