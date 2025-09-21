Ehingen/Ortlfingen und Diedorf erleben Gefühlschaos

In der Kreisliga Donau Nord verliert der SV Ehingen/Ortlfingen trotz 3:0-Pausenführung noch. Diedorf hingegen gewinnt in der Kreisliga Augsburg ein ähnliches Spektakel. Beim Neusässer Sieg geht es erst ganz am Ende hoch her.
Fußball-Kreisligen
