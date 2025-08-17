Kreisliga Augsburg: Ottmarshausen wird in der Nachspielzeit geschockt

Aufsteiger TSV Neusäß hatte am dritten Spieltag in der Kreisliga Augsburg kein eigenes Spiel und schneidet damit besser ab als Oberottmarshausen und Diedorf, die beide verlieren. Besonders bitter war die Niederlage der Ottmarshauser. Nur der TSV Welden gewinnt und profitiert von einer Schiedsrichterentscheidung.

Ottmarshausen verliert in der Nachspielzeit

SV Hammerschmiede - SV Oberottmarshausen 2:1 Eine starke Leistung unter erschwerten Bedingungen zeigte der ersatzgeschwächte SVO, dem elf Stammspieler der ersten Mannschaft fehlten, bei seinem Auftritt beim SV Hammerschmiede, der einem zuvor gestellten Verlegungsantrag nicht zustimmen wollte. Erst in der 43. Spielminute gelang Sandro Gugliotta der Führungstreffer für die Heimelf, nachdem die Gäste ihre Konter zuvor nicht mit Torerfolgen haben krönen können.

Der SVO steckte nicht auf und kam verdient durch Marco Spengler zum Ausgleich in der 54. Spielminute. Danach gelang es dem SVO, den Ausgang der Partie bis zur 90. Spielminute offen zu halten. Der Lucky-Punch für den SV Hammerschmiede durch Ali Engin Kanbur fiel nach einem verunglückten Klärungsversuch von Sebastian Kölbl auf der Linie, der hierbei seinen Mitspieler Youssef Ala am Kopf traf, der deswegen benommen zu Boden fiel und damit das Tor für das 2:1 frei machte (90.). (uma)

Diedorf verliert nach eigener Führung deutlich

TSV Diedorf - DJK Lechhausen 2:5 Auch der TSV Diedorf ging an diesem Wochenende leer aus, obwohl die Partie gegen Aufsteiger DJK Lechhausen vielversprechend angefangen hatte. Benedikt Steinbacher brachte den TSV in einer ereignisreichen ersten Hälfte nach einer Viertelstunde in Führung. Dach der Vorsprung der Heimelf währte nicht lange. Nur sechs Minuten später traf Manuel André für die Gäste und kurze Zeit später bekam die DJK einen Foulelfmeter, den Niklas Ohnemus nach 23. Spielminuten zur Gästeführung verwandelte. Nach einem Doppelschlag von Lechhausens Benedikt Weber (34.) und Raphael Schwerthöfer (38.), ging Diedorf mit einem 1:4-Rückstand in die Kabine.

Im zweiten Durchgang waren zehn Minuten gespielt, als Jannik Pritzkau das Spiel mit dem Treffer zum 1:5 endgültig entschied. An der Niederlage änderte auch das Tor von Spielertrainer Florian Sandner in der 78. Spielminute nichts mehr. „Wir haben uns bei Standards nach zwei Ecken, einem Einwurf und bei der Verursachung des Elfmeters doof angestellt“, sagte Sandner nach dem Spiel selbstkritisch. „Wir sind in der zweiten Halbzeit besser reingekommen, aber haben insgesamt einfach zu viele Fehler gemacht“, fügt er an. Der TSV bleibt mit einem Sieg nach drei Spielen in der unteren Tabellenhälfte. (pibo)

Welden dreht das Spiel in Überzahl

TSV Welden - TSV Pfersee 2:1 Eine wilde Partie konnte der TSV Welden am Sonntagnachmittag für sich entscheiden. Gegen Pfersee spielte man ab der 11. Spielminute in Überzahl, weil Sebastian Teya nach einem groben Foul die rote Karte sah. Die Weldener, die in den Anfangsminuten zwei gute Torgelegenheiten der Gäste überstanden hatten, kamen trotz Überzahl in der ersten Hälfte kaum gefährlich vors Tor. Kurz vor der Pause bestrafte Pfersee die Passivität – in der 45. Minute erzielte Mader das 0:1.

Zur Halbzeit reagierte die Heimelf mit einem Vierfach-Wechsel. In der 60. Minute gelang dann der Ausgleich: Nach einem schmeichelhaften Elfmeter verwandelte Teodorico Crudo sicher zum 1:1. Das Spiel kippte nun zugunsten der Gastgeber. In der 83. Minute traf Spielertrainer Dominik Bröll zum 2:1. Kurz darauf schwächte sich Pfersee erneut selbst, als Yusuf Altundas innerhalb weniger Sekunden Gelb und anschließend Gelb-Rot sah (87.). In der Nachspielzeit hätte Stefan Maier alles klar machen können, doch er verpasste in der 93. Minute das mögliche 3:1. So blieb es beim knappen, aber hart umkämpften 2:1-Heimsieg für den TSV Welden. (cav)