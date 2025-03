Kuriose Halbzeiten in Welden - Zusmarshausen schlägt Spitzenreiter

Der TSV Zusmarshausen gewinnt das Topspiel der Kreisliga Augsburg. Der Wind spielt beim 2:1-Erfolg über Spitzenreiter Langerringen eine große Rolle. Die SpVgg Auerbach-Streitheim unterliegt in der Hammerschmiede deutlich. In Welden führen zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten zu einem Remis gegen den TSV Diedorf. Ottmarshausens Defensive erringt in Schwabegg einen Punkt.

