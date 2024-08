Ottmarshausen setzt sich gegen Mölders Buben durch

Während der SV Ottmarshausen in der Kreisliga Augsburg in der Kreisliga Augsburg seinen ersten Saisonsieg holte, gelingt dem SC Altenmünster in der Kreisliga West der nächste Sieg. Viele Tore fallen in Diedorf.

Kreisliga Augsburg: Diedorf schubst Westheim in den Keller

SpVgg Langerringen – TSV Welden 4:0 (2:0). Am Ende verdient mit 0:4 musste sich der TSV Welden bei der SpVgg Langerringen geschlagen geben. Dabei startete Welden gut in die Partie. Doch mit dem 1:0 durch Bastian Renner (9.) sowie dem 2:0 durch Yannick Keiß – aus stark abseitsverdächtiger Position - gelangen die Gastgeber auf die Siegesstraße. Danach verflachte die Partie, ehe in Durchgang zwei Renner mit den Treffern zum 3:0 und 4:0 den SpVgg-Kantersieg und gleichsam seinen persönlichen Hattrick sicherstellte. (cav)

SV Mering II – SV Ottmarshausen 2:3 (0:3). Zu einem etwas überraschenden, aber verdienten 3:2-Erfolg beim SV Mering II kam der SV Ottmarshausen. Der SVO startete furios, führte durch einem Doppelpack von Marco Spengler (5. und 24.) sowie dem Treffer von Marius Hackl (33.) nach dem ersten Durchgang 3:0. Danach versäumten es die Gäste, das vierte Tor nachzulegen. So kam die Heimelf – bei der Sascha Mölders nach einer halben Stunde verletzungsbedingt vom Platz musste – durch Ludwig Enzensberger (65.) und Maximilian Kless (90.) nochmal auf 2:3 heran. Am Ende bleib es allerdings beim ersten Saisonsieg für den SV Ottmarshausen. (AZ)

SpVgg Auerbach-Streitheim – TSV Zusmarshausen 1:4 (0:0). Verlief die erste Halbzeit noch ausgeglichen, so schoss sich der TSV Zusmarshausen im zweiten Abschnitt zu einem verdienten 4:1-Erfolg bei der SpVgg Auerbach-Streitheim. Tim Wilde (49.), Lukas Drechsler (65.) sowie zweimal Maximilian Drechsler (54. und 82.) trafen für die Gäste. Auerbachs Georg Weser konnte mit dem zwischenzeitlichen 1:3 (77.) lediglich Ergebniskosmetik betreiben. (AZ)

TSV Diedorf – SpVgg Westheim 4:2 (2:0). Keine Chance ließ der TSV Diedorf den Gästen aus Westheim und gewann am Ende mit 4:2. Tobias Schneider (38.), Florian Thalmeir (40.), Tobias Teut (75.) sowie erneut Thalmeir (80.) brachten die Heimelf mit vier Toren in Führung. Shkar Zeman (85.) und Stefan Strehler (87.) gestalten hintenraus das Ergebnis für die SpVgg Westheim etwas erträglicher. (AZ)

Kreisliga Nord: SV Ehingen-Ortlfingen siegt beim Tabellenführer

FSV Reimlingen – SV Ehingen-Ortlfingen 2:4 (1:3). Der SV Ehingen-Ortlfingen erwischte einen Traumstart, führte schon nach 18 Minuten durch einen Doppelpack von Bastian Stefanovic mit 2:0. In der Folgezeit war der heimische FSV etwas besser im Spiel und Dominik Konle gelang der Anschlusstreffer (32. Minute). Doch Ehingen bewies Moral und Kapitän Simon Leser stellte noch vor der Pause den alten Vorsprung wieder her. In der 78. Minute war es dann der eingewechselte Sebastian Engel, der nach einem Eckball den erneuten Anschlusstreffer für Reimlingen besorgte. Doch auch diesmal blieb Ehingen ruhig und Christian Birthelmer tütete den umjubelten ersten Dreier in der Kreisliga. (muerai)

Kreisliga West: Altenmünster wahrt weiße Weste

SC Altenmünster – SC Bubesheim 3:1 (1:0). Im 18. Anlauf hat es endlich geklappt: Erstmals gelang dem SC Altenmünster gegen den SC Bubesheim mit 3:1 ein Pflichtspielsieg, wodurch die Zusamtaler ihr Punktekonto nach drei Spieltagen in der Fußball-Kreisliga West auf neun Zähler aufstockten und immer mehr Selbstvertrauen für den weiteren Saisonverlauf tanken. Der Sieg gegen die Gäste aus dem Landkreis Günzburg hing allerdings am seidenen Faden. Die verdiente 1:0-Pausenführung der Gastgeber durch den aufgerückten Abwehrspieler Marco Kalkbrenner (17.) egalisierte Bubesheim nach genau einer Stunde durch einen verwandelten Foulelfmeter von Tibor Petrik. Altenmünster hatte schwer zu kämpfen, einen zweiten Gegentreffer zu vermeiden und jubelte plötzlich, als Joker Oliver Wieland mit einem tollen Seitfallzieher nach 80 Minuten das 2:1 erzielte. Bubesheim warf nochmals alles nach vorne, doch der diesmal personell arg gebeutelte SCA konterte perfekt und erzielte nach 90 Minuten unter Mithilfe eines gegnerischen Abwehrspielers durch Manfred Glenk den alles entscheidenden dritten Treffer. (her)