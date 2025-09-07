Neusäß marschiert weiter - für Diedorf wird es eng

In der Kreisliga Augbsurg sorgt der Aufsteiger TSV Neusäß weiter für Schlagzeilen. Die Lohwald-Kicker feierten im sechsten Spiel den fünften Erfolg und bleiben Spitzenreiter Merching auf den Fersen. Der TSV Welden schiebt sich dank des dritten Siegs in Folge unter die Top sechs. Dagen rutschten der SV Ottmarshausen und der TSV Diesdorf unten rein.

TSV Welden - SV Mering 2:1 Die Gastgeber bestimmten die Partie von Beginn an mit viel Ballbesitz und ließen dem Gegner kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Bereits in der 16. Minute schwächten sich die Gäste selbst: Mering-Verteidiger Konrad Missere sah nach einem Foulspiel als letzter Mann die Rote Karte. Nur wenige Minuten später ging Welden in Führung – Teodorico Crudo verwandelte einen Handelfmeter sicher zum 1:0 (25.). Auch nach der Pause blieb Welden tonangebend. In der 63. Minute belohnte sich das Team ein weiteres Mal: Nach einer Hereingabe von Crudo blieb Lukas Stegmiller im Fünfmeterraum cool und schob zum 2:0 ein. Erst in der 82. Minute kamen die Gäste zu ihrem einzigen Treffer, wiederum per Handelfmeter durch Lukas Leitermeier. Aus dem Spiel heraus blieb Mering jedoch völlig harmlos und ohne nennenswerte Torchance. (cav)

TSV Neusäß - DJK Lechhausen 3:0 Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr. Bereits nach acht Minuten brachte Aladin Halilovic die Neusässer in Führung. Nur zwei Minuten später stellte Mustafa Mujezinovic auf 2:0. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang sorgte Toni Peric dann nach rund einer Stunde für die Entscheidung. Die Hausherren spielten das Ergebnis souverän bis zum Ende runter. Für den Aufsteiger war es der fünfte Sieg in Folge. Das Torverhältnis von 16:3 kann sich ebenfalls sehen lassen. (AZ)

Tur Abdin - TSV Diedorf 2:0 Die Diedorfer mussten sich beim Aufsteiger erneut geschlagen geben und warten jetzt seit fünf Spielen auf einen Dreier, lediglich zum Auftakt gegen Ottmarshausen gab es einen Sieg. Dabei ging es gleich ganz schlecht los für die Gäste. In der ersten Spielminute gingen die Hausherren in Führung. Der Ex-Neusäßer Teeo Pejazic legte für Seod Hikmet Hassan auf und der erzielte die frühe Führung. Kurz vor der Pause erzielten die Augsburger dann das 2:0 durch Kirill Savkin. Der zweite Durchgang war dann von Zweikämpfen geprägt, insgesamt gab es fünf Gele Karten nach der Halbzeitpause. Am Ergebnis änderte sich allerdings nichts mehr. (AZ)

TSV Pfersee - Ottmarshausen 2:1 In einem wilden Spiel unterlag der SVO knapp und kassiert die dritte Niederlage in Folge. Dabei ging es gut los für die Gäste. Nach einem Foul von Pfersees Eren Sölen traf Marius Hackl per Foulelfmeter bereits nach sechs Minuten zur Gästeführung. Doch die Augsburger drehten noch im ersten Durchgang die Partie. Nach 23 Minuten dürfte auch Pfersees Torjäger Jonathan Bommas vom Punkt ran und verwandelte. Nach rund einer halben Stunde stellte Sebastian Teya auf 2:1. Im zweiten Durchgang hatten zunächste die Gastgeber die besseren Chancen, doch es blieb beim 2:1. In der Schlussphase wurde es nochmals hektisch. Erst sah Ottmarshausens Franz Sielemann in der 88. Minute die Gel-Rote Karte nach einem Foulspiel. Nur eine Minute später musste Teamkollege Danijel Milicevic mit einer Zeitstrafe runter. In der Nachspielzeit erhielt auch Pfersees Maximilian Ebert noch eine Zeitstrafe, doch am Ergebnis änderte das nichts mehr. (AZ)