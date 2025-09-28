Neusäß holt späten Punkt im Kreisliga-Spitzenspiel

In der Kreisliga Augsburg haben die Teams au dem Landkreis Augsburg dreimal Unentschieden gespielt, während Welden deutlich verlor. Neusäß holt einen Punkt gegen den Tabellenersten, Diedorf gegen den Letzten. Im Fußballkreis Donau sind die Erlebnisse ganz unterschiedlich.

Kreisliga Augsburg Neusäß holt späten Punkt im Topspiel

TSV Merching - TSV Neusäß 1:1 Im Spitzenspiel der Kreisliga Augsburg hat der TSV Neusäß beim Tabellenführer TSV Merching einen Punkt geholt. Moritz Willis traf kurz nach der halbzeitpause zur Führung für die Heimelf (49.). Aufsteiger Neusäß kam kurz vor Schluss durch das zweite Saisontor von Elvis Hajdarevic noch zum 1:1-Ausgleich und bleibt genau wie Merching ungeschlagen. (pibo)

TSV Diedorf - ASV Hiltenfingen 2:2 Der TSV Diedorf ist gegen das bis zum Wochenende noch punktlose Schlusslicht aus Hiltenfingen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinausgekommen. Diedorf hatte sogar noch Glück, überhaupt einen Punkt mitzunehmen. So ging Hiltenfingen durch David Schmid in Führung (17.) und legte kurze Zeit später durch Valentin Schmid nach (26.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Florian Thalmeir der Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang kam Diedorf durch ein Tor von Benedikt Steinbacher zum Ausgleich. Steinbacher erzielte bereits sein achtes Saisontor. (pibo)

TSV Göggingen - TSV Welden 5:1 Der TSV Welden startete mit einem frühen Rückschlag in die Partie: Bereits in der neunten Minute brachte Philipp Huckenbeck die Heimelf mit 1:0 in Führung. Bis zur Pause blieb es bei diesem knappen Zwischenstand, auch weil Welden gut im Spiel war und die Partie offen gestaltete. Direkt nach Wiederanpfiff folgte jedoch der nächste Nackenschlag. Nach einem Freistoß für Welden nutzte Göggingen einen Fehler eiskalt aus – Noel Rauch erhöhte in der 46. Minute auf 2:0. Danach führten kapitale Eigenfehler zu einer klaren Vorentscheidung: Huckenbeck (55.) und Aßbeck (67.) schraubten das Ergebnis auf 4:0. Zwar konnte Dominik Bröll per Foulelfmeter den Anschlusstreffer zum 4:1 erzielen, doch Göggingen hatte noch nicht genug. In der 76. Minute stellte Huckenbeck mit seinem dritten Treffer den 5:1-Endstand her und krönte damit seinen Hattrick. (cav)

SV Ottmarshausen - FC Tur Abdin Augsburg 0:0 Gegen Tur Abdin Augsburg hat der SV Ottmarshausen einen Punkt geholt und auch kämpferisch dagegen gehalten. Dass es eine umkämpfte Partie war, zeigen auch die vier gelben Karten, die beide Mannschaft jeweils gesammelt haben. Die Augsburger bleiben als Tabellenfünfter oben dran, Ottmarshausen als Zwölfter im Abstiegskampf. (pibo)

Kreisliga West: Neumünster siegt souverän

TSV Offingen – SC Altenmünster 3:2 Es war ein mehr als schmeichelhafter Sieg für den neuen Spitzenreiter, bei dem in der ersten Halbzeit Stefan Smolka in den Mittelpunkt rückte. Zunächst wandelte der TSV-Abwehrchef mit zwei Distanzschüssen den 0:1-Rückstand durch Pascal Henne (11.) durch zwei Tore in eine 2:1-Führung um (22./31.), dann zog er gegen Patrick Pecher die Notbremse und kassierte die Rote Karte (37.). Altenmünster nahm in Überzahl das Heft klar in die Hand, kam aber erst nach 64 Minuten durch Marco Kalkbrenner zum Ausgleich. Bei einem ihrer wenigen Gegenangriffe kam Offingen zu einem Eckball. Die Hereingabe bugsierte Gästespieler Pascal Henne unglücklich zum 3:2 für den TSV ins eigene Tor. Als Offingens bis dato überragender Torwart Fabian Kuchenbaur nach einer weiteren Notbremse ebenfalls „Rot“ sah (88.), retteten die Hausherren mit Mann und Maus in der siebenminütigen Nachspielzeit die Führung ins Ziel. (her)



SSV Neumünster – TSV Balzhausen 3:0 Die stärkste Saisonleistung zeigte der SSV Neumünster beim ungefährdeten Heimsieg, den Valentin Jaumann mit einem frühen Tor in der fünften Minute einläutete. „Danach haben wir kaum etwas anbrennen lassen“, freute sich SSV-Abteilungsleiter Stefan Neubauer über die Abgeklärtheit seiner Mannschaft. Der eingewechselte Oldie Simon Weschta sorgte mit seinem Joker-Tor zum 2:0 für die Vorentscheidung (64.), der aus einem Auslandsaufenthalt zurückgekehrte Fabian Schrodi stellt mit dem Treffer zum 3:0 den Endstand her (77.). (her)

Kreisliga Nord: SV Ehingen/Ortlfingen verliert weiter

FSV Buchdorf - SV Ehingen/Ortlfingen 4:2 Ohne Zählbares kehrt das Tabellenschlusslicht aus Buchdorf zurück. Dabei war man über weite Strecken des Spiels mehr als gleichwertig. Buchdorf war aber effektiver, so nutze Simon Lux einen Abpraller zur Führung (14. Min.). Doch Ehingen hatte die Antwort parat und kam durch Basti Stefanovic zum Ausgleich. Nach einer Halbfeldflanke reagierte kurz vor dem Halbzeitpfiff wiederum Simon Lux am schnellsten und traf sehenswert aus der Drehung zur Führung. Nach der Halbzeit hatte wieder eher Ehingen den Fuß in der Tür, doch der Ausgleich wollte nicht fallen. So war es ein Konter, der durch Nikolai Kastner cool vollendet wurde (73. Min.). Ehingen traf durch Norbert Weiser zum 3:2 (88. Min.). Buchdorf erhöhte durch Andreas Maier spät in der Nachspielzeit auf den Endstand. (muerai)