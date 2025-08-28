Torwart-Tore, ein Dreierpack und Altenmünsters Pokal-Sensation

Im Kreispokal Augsburg ziehen Zusmarshausen und Bobingen ins Halbfinale ein, während Dinkelscherben bei einem Kleisklassisten scheitert. Altenmünster schafft die Übrraschung.

Zusmarshausen feiert einen Dreierpacker

BC Aichach - TSV Zusmarshausen 2:3 Der TSV Zusmarshausen hat das Pokalhalbfinale erreicht, musste am Anfang aber eine Druckphase des Gegners überstehen. „Da waren wir nicht gut im Spiel und hätten uns nicht beklagen dürfen, wenn wir mit zwei Toren frühzeitig im Rückstand gelegen hätten.“ Nachdem Raif Husic gleich zu Beginn stark parierte, ging der TSV in Führung. Marc Sirch, führt die Torschützenliste in der Bezirksliga mit neun Treffern an, bedankte sich für die unfreiwillige Vorlage von Aichachs Tobias Wehren. Der spielte überhastet einen Querpass am eigenen Strafraum – Sirch hatte aufgepasst und versenkte das Spielgerät trocken flach im Aichacher Gehäuse. Der BCA danach bemüht, aber die Vorstösse wurde frühzeitig nun im Keim erstickt. Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste nach: Zwei Aichacher sich bei der Kopfballabwehr – erneut war Sirch der lachende Dritte und schob den Ball gefühlvoll ins lange Toreck an Keeper Müller vorbei zum 2:0. Die Heimelf zeigte dann aber die richtige Reaktion. Nach einem Eckball von Wehren verkürzte Luis Fischer auf 1:2. Und dann blieb der Pfiff von Schiedsrichter Sponer aus, als Marcus Wehren im Zweikampf mit Paul Zeller abgeräumt wurde. Im Gegenzug dann die Vorentscheidung – natürlich wiederum durch den Gäste-Top-Torjäger. Nach einem klugen Zuspiel von Dejan Kos war er zur Stelle und erhöhte auf 3:1. Aichach gab nicht auf und kam durch Coskun Bür erneut zurück, der auf 2:3 verkürzte. Den Ausgleich hatte dann Luis Fischer auf dem Schlappen, aber Keeper Husic wehrte mit einer Glanztat ab. (r.r)

Dinkelscherbens Negativlauf setzt sich fort

Gold Blau Augsburg - TSV Dinkelscherben 2:0 Die Aufregung war groß. Dinkelscherbens Trainer Michael Finkel lieferte sich ein heftiges Wortgefecht mit mehreren Gegenspielern. Der Grund: Kurz vor Abpfiff der Kreispokal-Partie des TSV Dinkelscherben bei Gold-Blau Augsburg hatte ein Augsburger Dinkelscherbens Benedikt Fürst rüde gefoult. „Da kann man in der Nachspielzeit nicht so rein gehen“, sagte er. Hinzu kam, dass das Spiel schon entschieden war. Mit 2:0 hatte der Kreisklassist gegen die zwei Ligen höher spielenden Dinkelscherber geführt und auch gewonnen. Vor allem im ersten Durchgang war die Heimelf die bessere Mannschaft und nutzte zwei der drei ersten guten Chancen. Nach 18 Spielminuten traf Taras Matviichuk per Kopf zum 1:0 und veredelte zwölf Minuten später einen Konter. „Wir sind in der ersten Halbzeit nicht gut ins Spiel gekommen und haben nicht gut verschoben und verteidigt“, sagte Michael Finkel nach der Partie. Aber auch offensiv ging bei seinem Team nicht viel zusammen. Im zweiten Durchgang war der Bezirksligist besser im Spiel, erspielte sich aber keine zwingenden Torchancen. Für den TSV Dinkelscherben war es die dritte Niederlage in den vergangenen vier Pflichtspielen. (pibo)

Bobingen feiert den Torwart in irrer Schlussphase

SV Schwabegg - TSV Bobingen 5:7 n.E. „Sowas habe ich natürlich noch nicht erlebt. Werder als Spieler, noch als Zuschauer. Das war, als würde ein Skript ablaufen.“ Beschreibt Bobingens Torwart Janne Fennel einen Pokalabend, an dem er zum Helden wurde. Erst traf er kurz vor dem Abpfiff zum Ausgleich, dann entschied er das Pokalspiel mit dem entscheidenden Elfmeter. Von Beginn an ärgerte der Kreisligist die Gäste und konnte in der 23. Minute durch Markus Jauernik in Führung gehen. Erst zum Ende der ersten Halbzeit gelang Mauritz Di Santo der Ausgleich. In der 82. Minute dann der Schock für Bobingen. Die Restverteidigung stand hoch, als Benedikt Rehm zwei Bobinger Verteidiger stehen ließ und zum 2:1 traf. Damit schien das Match entschieden. Doch was dann kam, hätte in einem Hollywood-Drehbuch nicht spannender beschrieben werden können. Bobingen warf alles nach vorn. Auch Torwart Janne Fennell stürmte mit Und zog nach einem Eckball aus rund elf Metern volley ab und erzielte den Ausgleich (89.), ehe er auch vom Punkt für die Entscheidung sorgte. (elkn)

Altenmünster schafft die Überraschung im Donau-Kreispokal

SC Altenmünster - VfR Jettingen 6:5 n.E. Für eine Überraschung sorgte der SC Altenmünster, der den Bezirksligisten VfR Jettingen aus dem Pokal warf. Mit 6:5 siegte der Kreisligist nach Elfmeterschießen. Dabei ging es für den SCA gar nicht gut los. Justus Riederle brachte die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung. Kurz vor der Pause hatte Jettingen dann per Foulelfmeter die große Chance auf den Ausgleich. Doch der VfR vergab. Das sollte sich noch rächen. Patrick Pecher glich nach rund einer Stunde per Kopfball aus und drehte nur zehn Minuten später mit seinem zweiten Tor die Partie zugunsten Altenmünsters. Dann hatte Altenmünster die große Chance zur Entscheidung, ebenfalls per Elfmeter, doch auch die Gastgeber vergaben und so schaffte Sebastian Isemann in der 84. Minute noch den Ausgleich. Dort hatte Altenmünster das bessere Ende für sich. Barton Morina verwandelte den entscheidenden Elfmeter und brachte den SCA so ins Viertelfinale des Donau-Pokals. Der SV Ehingen/Ortlfingen bestreitet sein Achtelfinale beim SV Schwörsheim am kommenden Dienstag. (sry-)