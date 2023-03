Fußball

18.03.2023

Labrik Makshana vom SV Erlingen: „Jetzt wollen wir es packen!“

Nach dem Spiel gegen den SC Biberbach würde Erlingens Labrik Maskshana am liebsten mit einem Kaltgetränk anstoßen – so wie hier im Urlaub in Kroatien.

Plus Warum Labrik Makshana vom SV Erlingen von seinen Teamkollegen aufgezogen wird und welches Hobby er in der Corona-Zeit für sich entdeckt hat.

Von Tobias Müller Artikel anhören Shape

Labrik Makshana steht mit seinem SV Erlingen vor dem Spitzenspiel der A-Klasse Augsburg Nordwest. Am kommenden Sonntag empfängt sein Team den Ligaprimus SC Biberbach (14 Uhr). Makshana will als linker Außenverteidiger den „Laden dicht halten“. Der 22–Jährige hat in der Jugend schon das Trikot des TSV Meitingen und TSV Herbertshofen getragen, wo er mit der Meisterschaft in der D-Jugend auch seinen größten fußballerischen Erfolg feierte. „Damals wurde aber noch mit Karamalz gefeiert“, sagt Makshana und lacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen