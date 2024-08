Aystetten verschießt einen Elfmeter und erkämpft einen Punkt

Der SV Cosmos Aystetten bleibt auch im sechsten Spiel in der Landesliga Südwest ohne Sieg. Beim VfB Durach holte das Team am Mittwochabend mit dem vierten Unentschieden den vierten Saisonpunkt.

Die Aystetter begannen forsch und schon in der vierten Spielminute scheiterte Nikolas Brummer mit einem Distanzschuss aus 20 Metern an der Fußabwehr vom Duracher Torwart. Eine Viertelstunde später bekam Raphael Marksteiner den Ball fünf Meter vor dem Tor, doch ließ eine Großchance liegen: Statt ins Tor zu schieben legte er noch einmal ab.

Aystetten verschießt einen Elfmeter

In der 22. Spielminute sprang der Ball im Strafraum an die Hand eines Duracher Spielers. Pascal Mader trat zum fälligen Strafstoß an. Doch der Aystetter, der eigentlich ein sicherer Schütze ist, schoss zu zentral, sodass Durachs Torwart Fabio Eschbaumer parieren konnte. Doch nach der nächsten Ecke traf Fabian Krug nach der Vorarbeit von Maximilian Heckel zum verdienten Führungstreffer (26.).

Kurz vor dem Halbzeitpfiff scheiterte Pascal Mader erneut am Duracher Schlussmann, der Maders Schuss mit einer Glanzparade abwehrte. Die Heimelf hatte wenige zwingende Torchancen. Ein Schuss von Marcel Thiel (35.), eine Halbchance durch Nikolas Leibbrandt (36.) und ein Schuss von Niklas Eggensperger (45.) den Daniel Mrozek ohne Probleme zur Ecke klärte, waren die einzigen nennenswerten Aktionen.

Mit Beginn des zweiten Durchgangs betrat ein Rückkehrer den Rasen: Stürmer Stefan Simonovic ist aus dem Urlaub zurück und wirkte im zweiten Spielabschnitt in Durach mit. Er wurde für Filip Marjanovic eingewechselt, blieb aber insgesamt blass und kam zu keinem Zeitpunkt richtig in die Partie. Die zwei Wochen fehlende Trainings- und Spielpraxis waren ihm anzumerken.

Durach trifft vom Punkt

Die Heimelf kam mit mehr Schwung aus der Kabine und bestimmte fortan das Spiel. Die Duracher gewannen jetzt mehr Zweikämpfe und spielten besser nach vorne. Aystettens Keeper Daniel Mrozek konnte in der 48. Spielminute einen Schuss von Tim Seefeld parieren, doch zwei Minuten später wurde Seefeld im Aystetter Strafraum gefoult. Niklas Eggensperger verwandelte den fälligen Elfmeter sicher und ließ Mrozek keine Chance.

Nachdem sie den Ausgleich kassiert hatten, kamen die Cosmonauten wieder besser in die Partie. Nikolas Brummer scheiterte mit einem Schuss aus 16 Metern am Duracher Schlussman und Tobias Ullmann verfehlte das Tor nur knapp (62.). Anschließend ließen die Kräfte bei den Gästen nach und Durach hatte wieder mehr vom Spiel. Aystetten hatte Glück, als in der 70. Spielminute ein Schuss von Marcel Thiel noch auf der Linie geklärt wurde. Die letzte Chance hatte Durachs Nikolas Leibbrandt, der in der 82. Minute knapp am Tor vorbei schoss. Die Gäste verteidigten das Unentschieden leidenschaftlich und holen verdientermaßen einen Punkt in Durach. Am Sonntag kommt um 15 Uhr der aktuelle Tabellenneunte Oberweikertshofen nach Aystetten. (mb)