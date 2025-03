Kann Aystetten den Spitzenreiter in die Enge treiben?

Zwar steckt der SV Cosmos Aystetten weiterhin im Tabellenkeller der Landesliga Südwest fest, zwei Siege in Folge haben jedoch das Selbstvertrauen beim von der Relegation bedrohten Aufsteiger steil ansteigen lassen. Deshalb kann den Schützlingen von Spielertrainer Patrick Wurm auch der zuletzt wieder mit dem TSV Schwabmünchen gleichgezogene Spitzenreiter FC Gundelfingen keinen Schrecken einjagen, der am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) in Aystetten gastiert. Ganz im Gegenteil: Auf dem engen Spielfeld am Sportfeld will man versuchen, den Co-Tabellenführer in die Enge zu treiben. Ein Spieler fehlt rotgesperrt.

Oliver Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aystetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis