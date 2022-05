Leitershofen setzt sich ab

Plus 2:1-Sieg im Spitzenspiel der Kreisklasse Nordwest gegen den TSV Täfertingen.

Einen großen Schritt Richtung Kreisliga hat der TSV Leitershofen mit dem 2:1-Sieg im Spitzenspiel gegen den TSV Täfertingen gemacht. Ihren zweiten Saisonsieg feierte die TSG Stadtbergen beim 3:1 gegen den VfR Foret.