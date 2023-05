Fußball

15.05.2023

Leitershofens Geschenk für Gablingen

Plus Spitzenreiter TSV Diedorf stolpert in Täfertingen, Welden zieht nach Punkten am grünen Tisch gleich.

Augsburg Das Meisterschaftsrennen in der Kreisklasse Nordwest spitzt sich zu. Diedorf kommt in Täfertingen nicht über ein torloses Remis hinaus, Welden bekommt die Punkte gegen Neusäß II wegen Nichtantritt am grünen Tisch und zieht nach Punkten gleich. Im Tabellenkeller hat Gablingen den Klassenerhalt sicher - ohne selbst zu spielen. Der Grund: Die Lützelburger Niederlage gegen Leitershofen.

TSV Täfertingen – TSV Diedorf 0:0. Trotz des torlosen Unentschiedens sahen die Zuschauer ein spannendes und aufregendes Match. Der heimische TSV hatte den Spitzenreiter wiederholt am Rande der Niederlage, allerdings fehlte im Abschluss die letzte Präzision. Im Gegenzug hatten die Diedorfer einige Male die Chance zum goldenen Tor, aber letztendlich blieb es bei einem leistungsgerechten Remis. – Zuschauer: 90. (kabö)

SpVgg Auerbach-Str. – FC Emersacker 3:1 (1:1). Die Gäste gingen durch Felix Schluchter schnell mit 0:1 in Führung (8.), ehe die SpVgg kurz vor der Pause durch Michael Furnier ausgleichen konnte (45.). Danach plätscherte die Partie dahin, ehe Simon Huber mit einem Geniestreich aus spitzestem Winkel das 2:1 erzielte (57.). Tomasz Gwizdz machte 20 Minuten vor Schluss nach Vorarbeit von Furnier den Deckel drauf. Am Ende ein verdienter Sieg für die Weiß-Blauen. – Zuschauer: 100.

SV Thierhaupten – TSV Steppach 1:4 (1:1). Die Gäste kamen schnell ins Spiel und konnten bereits nach acht Minuten durch Maximilian Weidt in Führung gehen. Die Retourkutsche folgte in der 26. Minute, als Ali Gündüz zum 1:1 ausglich. Die ersatzgeschwächte Heimelf kam gut aus der Halbzeit, machte dann aber einige kleine Fehler, die dazu führten, dass Felix Simon zunächst auf 1:2 (58.) und später dann auf 1:3 (87.) stellen konnte. In der Nachspielzeit netzte Maximilian Weidt dann zum 1:4 ein (90. +4.). – Zuschauer: 80.

VfR Foret – FC Langweid 4:1 (3:0). Im Derby gab es gleich zu Beginn auf beiden Seiten viele Großchancen, ohne das ein Treffer gelang. In der 25. Minute scheiterte Mehmet Er mit einem Elfmeter an Torwart Philipp Welsch . Einen erneuten Strafstoß verwandelte Yusuf Aktürk dann zum 1:0 (27.). Der selbe Spieler erhöhte innerhalb weniger Minuten durch einen Kopfball und einen Distanzschuss auf 3:0 (32./41.). In der zweiten Hälfte baute erneut Dogukan Ümmet durch einen Distanzschuss (50.) die Führung auf 4:0 aus. Daniel Lutz erzielte den Ehrentreffer (71.). – Zuschauer: 300. (AZ)

TSV Lützelburg – TSV Leitershofen 0:5 (0:2). Auf wenig Gegenwehr stießen die Gäste im Waldstadion. Dennis Kügle erzielte das 0:1 schon nach 2 Minuten. Nach einem Alu-Treffer erhöhte Aharon Schmid auf 0:2 (32.). Toni Peric setzte einen Freistoß kurz vor dem Halbzeitpfiff an die Querlatte. Die erste nennenswerte Chance der Lützelburger hatte Florian Kamissek (58.), die jedoch Schlussmann Sebastian Kirchner vereitelte. Zum 0:3 vollstreckte Florian Menz (71.). Einen Foulelfmeter für Lützelburg setzte Chris Reichenbach nur an die Latte. Das 0:4 erzielte Felix Zimmermann (76.), ehe Florian Mayer nach einer Ecke zum 0:5 einköpfte. – Zuschauer: 88. (bph)

