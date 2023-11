Fußball

18.11.2023

Lieber Plätzchen backen, als im Fitnessstudio schwitzen

Plus Simon Weis feierte 2019 mit dem TSV Täfertingen das Double aus Pokal und Meisterschaft. Warum ihm Ordnung in seiner Wohngemeinschaft wichtig ist und welches Experiment er letztes Jahr in Sachen Fitness wagte.



Simon Weis steht mit dem TSV Täfertingen in der Kreisklasse Augsburg Nordwest vor der Partie gegen Ligaprimus SC Biberbach. Seine ersten Tritte gegen das runde Leder machte Weis in der F-Jugend der JFG Lohwald, bevor er 2014 in den Herrenbereich zum TSV Täfertingen wechselte. 2019 feierte der 26-jährige Sechser dort auch seinen größten fußballerischen Erfolg: „Das Double aus Toto-Pokal und Aufstieg in die Kreisliga war schon eine mega Erfahrung“, sagt der gebürtige Täfertinger, der seine Brötchen als Förderschullehrer in Ingolstadt verdient. Wenn er nicht auf dem Platz steht, geht Weis gerne auf Konzerte oder trifft sich in Steppach auf ein Volleyball-Match mit seinen Freunden.

1. Bunte oder schwarze Schuhe?

