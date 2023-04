Fußball

22.04.2023

Manche Erwartung ist hoch, manche Enttäuschung sitzt tief

Plus Der TSV Zusmarshausen liegt in der Kreisliga Augsburg gut im Aufstiegsrennen. SV Ottmarshausen und Westheim beklagen desolate Leistungen.

Nach dem 24. Spieltag in der Kreisliga Augsburg stehen die Spielvereinigungen aus Langerringen und Lagerlechfeld (47 Zähler) an der Spitze und sich am Sonntag zum Schlagerspiel gegenüber. Davon könnte der TSV Zusmarshausen (44 Zähler) profitieren, der den TSV Pfersee empfängt. Der SV Ottmarshausen will sich gegen den FC Stätzling II den Klassenerhalt sichern. Nur einen Katzensprung entfernt beginnt am Sonntag der Abstiegskampf, wenn die SpVgg Westheim den TSV Königsbrunn erwartet. Der TSV Neusäß schließt den Spieltag gegen den Tabellennachbar FC Königsbrunn ab (So, 18 Uhr). Der SSV Anhausen ist spielfrei und kann sich etwas erholen.

TSV Zusmarshausen - TSV Pfersee . Drei Siege in Folge konnte der TSV Zusmarshausen mit dem Auswärtssieg beim TSV Königsbrunn am vergangenen Sonntag verzeichnen (1:0). „Wie erwartet war es ein schwieriges Spiel gegen einen tiefstehenden Gegner. Respekt an Königsbrunn , die haben das hinten richtig gut gemacht und effektiv verteidigt“, resümiert Zusmarshausens Coach Reinhard Brachert. Seine Mannschaft habe sich das Glück für den „ Lucky Punch “ in allerletzter Minute aber hart erarbeitet und auch völlig verdient gewonnen, fügt er hinzu. Mit drei Punkten Rückstand und einem Spiel weniger ist man der SpVgg Lagerlechfeld auf dem Relegationsplatz dicht auf den Fersen. „Der Aufstieg ist für mich aktuell kein Thema, die wichtigste Aufgabe ist immer das nächste Spiel und das ist Pfersee “, betont Brachert. Für ihn sei der TSV Pfersee eine spielerisch gute Truppe, die schwer zu knacken sei.

TSV Neusäß - FC Königsbrunn . Zwar ist der TSV Neusäß seit fünf Spielen ungeschlagen, mit einer mageren Ausbeute von sieben Punkten ist der Traum vom Aufstieg jedoch endgültig geplatzt. Auch vom SSV Anhausen trennten sich die Lohwälder mit einem Remis (0:0). „Also mir hat es Spaß gemacht, das war ein gutes Kreisligaspiel und ein verdienter Punkt für beide Mannschaften“, resümiert der Neusässer Coach Serkan Demharter . Der SSV sei leistungstechnisch nicht zu vergleichen mit der Hinrunde, fügt er hinzu. Sonntagabend ist der FC Königsbrunn am Lohwald zu Gast. Fünf Punkte trennen den TSV Neusäß vom vierten Rang des FC Königsbrunn . „Der FC ist eine andere Hausnummer als Anhausen , eine gute Mannschaft die bestimmt auch noch um den Aufstieg mitspielen wird“, sagt Demharter . Seine Mannschaft könne jetzt befreit aufspielen und habe im eigenen Stadion sicher nichts zu verschenken. Auf Batuhan Aysan und Alperen Karaman muss der Spielertrainer krankheits- und verletzungsbedingt verzichten. Dafür freut sich Demharter über die Rückkehr von Paul Schmuck und Daniel Scherer .

SV Ottmarshausen - FC Stätzling II. Für die Partie beim TSV Pfersee hatte sich der SV Ottmarshausen sicher mehr vorgenommen. „Das 0:5 liegt mir immer noch schwer im Magen und ich bin auch ziemlich enttäuscht von unserer Leistung“, sagt Trainer Oliver Haberkorn . Seine Offensive habe nicht stattgefunden und seine Hintermannschaft zu viele einfache Fehler gemacht. Gegen die zweiten Mannschaft des FC Stätzling hat Haberkorn eine klare Vorgabe. „Da will ich eine klare Reaktion sehen, das erwarte einfach“, betont der Coach. Sein Team müsse so schnell wie möglich die restlichen Punkte zum sicheren Klassenerhalt sammeln. Ausfallen werden Matthias Pimpl und Jakob Hampel .

SpVgg Westheim - TSV Königsbrunn . Aus den letzten fünf Partien konnte die SpVgg Westheim nur zwei Punkte sammeln. Auch beim Tabellenzweiten aus Lagerlechfeld gelang es dem Team von Trainer Thomas Hanselka nicht, diese Negativserie zu stoppen (1:4). „Das war wieder mal nicht prickelnd von uns, Lagerlechfeld war einfach besser und wir hatten eigentlich keinen Auftrag“, resümiert Hanselka . Am Sonntag muss die SpVgg gegen den TSV Königsbrunn unbedingt punkten, um der Relegation oder gar dem direkten Abstieg zu entgehen. „Für mich ist es ein Entscheidungsspiel“, sagt Hanselka . Auch wenn bei einer Niederlage der Klassenerhalt immer noch möglich sei: „Das ist ein direkter Konkurrent, den wir schlagen müssen!“

