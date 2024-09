Marco Spengler dreht das Neusässer Derby

Mit 4:1 setzte sich der SV Ottmarshausen im Neusässer Stadtderby bei der SpVgg Westheim durch, die nun tief im Tabellenkeller feststeckt. Ebenso wie die SpVgg Auerbach-Streitheim, die dem Kissinger SC 0:2 unterlag. Der TSV Zusmarshausen stutzte den TSV Diedorf auf eigenem Platz mit 5:1 zurecht. Obwohl der SC Altenmünster im Heimspiel der Kreisliga West über weite Strecken dominierte, reichte es gegen die TSG Thannhausen am Ende nur zu einer Punkteteilung. Der SV Ehingen/Ortlfingen hielt beim Spitzenreiter FC Maihingen lange mit, unterlag aber am Ende mit 1:3.

SpVgg Westheim - SV Ottmarshausen 2:4 (2:1). Marco Spengler war im Neusässer Ortsderby vor 200 Zuschauer wieder einmal der Mann des Tages. Der ehemalige Westheimer traf gegen seinen Ex-Verein gleich dreimal. Zunächst aber überraschten die Hausherren den SV Ottmarshausen. Schon nach zwei Minuten lag der Ball im Netz. Marvin Czerwonka hatte getroffen. Und der Westheimer Angreifer legte nach Vorlage von Nico Langmaier gleich das 2:0 nach (16.). Erst langsam erholten sich die Gäste von diesem Schock. Marco Spengler (36.) sorgte für den Anschlusstreffer, in der 71. Minute traf er zum Ausgleich. Marius Hackl (83.) und erneut Spengler (90.) sorgten am Ende für den Ottmarshauser Sieg, der die Abstiegssorgen der weiter sieglosen Westheimer vergrößert. - Zuschauer: 200. (AZ)

TSV Diedorf - TSV Zusmarshausen 1:5 (0:4). Von Beginn an ließ der TSV Zusmarshausen der Heimelf nicht den Hauch einer Chance und führte bereits nach 45 Minuten durch Tore von Luca Jaskolka (11. und 22.), Tim Wilde (27.) sowie Lukas Drechsler (29.) mit 4:0. Erneut Lukas Drechsler stellte drei Minuten nach dem Seitenwechsel auf 0:5, ehe Diedorfs Patrick Nitzsche mit dem 1:5 (75.) zumindest etwas Ergebniskosmetik betreiben konnte. (AZ)

SpVgg Auerbach-Streitheim - Kissinger SC 0:2 (0:0). Nach einer lange ausgeglichenen und offenen Partie musste sich die SpVgg Auerbach-Streitheim dem Kissinger SC am Ende etwas unglücklich mit 0:2 geschlagen geben. Die beiden Torschützen für den KSC waren Lukas Schulz (50.) und Julian Prisciano (90.). (AZ)

SC Altenmünster - TSG Thannhausen 1:1 (0:0). Die Gastgeber konnten sich für ihre Chancen in der ersten Halbzeit nicht belohnen und kassierten 55 Sekunden nach der Pause prompt das 0:1 durch einen Sonntagschuss von Meric Capar. Mit zwei starken Paraden bewahrte SCA-Torwart Jannis Fischer sein Team vor einem weiteren Gegentreffer. Altenmünster baute nach einer Stunde wieder Druck auf, vergab aber vor allem durch Patrick Pecher eine Chance nach der anderen. Einmal war auch großes Pech dabei, als der Ball vom Innenpfosten zurück ins Spielfeld prallte (82.). Der eingewechselte Joker Dominik Bauer war es, der fünf Minuten zuvor mit seiner zweiten Ballberührung und einem fulminanten Direktschuss für den längst fälligen Ausgleich sorgte. - Zuschauer: 130 (her)

FC Maihingen - SV Ehingen/Ortlfingen 3:1 (1:1). Ein schwere Aufgabe hatte der Aufsteiger mit dem Primus der Kreisliga Nord vor der Brust. Bereits nach 12 Minuten war die Gästeabwehr überwunden. Dominik Göck umspielte den Ehinger Torhüter und schob zur Heimführung ein. Doch die Ehinger wehrten sich und nur vier Minuten egalisierte der aufgerückte Max Ostermeier. Einen schön vorgetragenen Konter setzte Tobias Meitinger an den Pfosten, Sedlacek hatte eine weitere gute Gelegenheit. Nach der Pause wurde der Druck der Maihinger immer höher. Die gut organisierte Ehinger Abwehr um Coach Florian Steppich hielt zunächst Stand. Aber Maihingen zeigte, dass es zurecht an der Tabellenspitze steht und wurde letztendlich für den großen Aufwand belohnt. In der 77. Minute erlöste Max Steger den Tabellenführer. Gegen Ehinger, die alles nach vorn warfen, erzielte Dominik Göck in der Nachspielzeit den Endstand. (muerai)