Meitingen will den Favoriten ärgern

Plus Corona-geschädigter TSV versucht gegen den TSV Aindling mitzuhalten, solange die Kräfte reichen.

Vor der Saison hätten viele das Duell zwischen dem TSV Meitingen und dem TSV Aindling als absolutes Spitzenspiel eingestuft. Am Sonntag ist die Rollenverteilung aber unerwartet eindeutig. Die Aindlinger reisen mit einer Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage über den Lech. Auf der anderen Seite steht eine enttäuschende Meitinger Elf, die aktuell schauen muss, nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten. Seit Mitte Oktober gab es keinen Dreier mehr für das Team des Trainerduos Denis Buja und Christoph Brückner, das im Moment zudem auch noch ziemlich von Corona gebeutelt ist.