Meitinger Absturz im Altkreisderby

Plus TSV Meitingen unterliegt im Altkreisduell der Bezirksliga Nord beim TSV Wertingen, weil die Gastgeber einfach mehr investieren.

Der TSV Wertingen gewann das Altlandkreisderby der Bezirksliga Nord gegen den TSV Meitingen verdient mit 2:0. Die Meitinger Offensive, die vor dieser Partie noch die beste der Liga war, brachte gegen die starke Wertinger Defensive kaum etwas zustande. Da Wertingen die Partie nicht schon früher entschieden hatte und der Treffer zum 2:0 erst in der 89. Minute fiel, blieb das Duell bis zum Ende spannend.