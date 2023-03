Meitinger Maurermeister beim Derby

Buja-Truppe tritt beim Spitzenreiter TSV Aindling an.

Mit dem TSV Aindling und dem TSV Meitingen treffen am Freitagabend (Anstoß 19 Uhr) die beiden erfolgreichsten Mannschaften der letzten Wochen in der Fußball-Bezirksliga Nord aufeinander. Während der TSV Meitingen zuletzt vier Siege in Folge ohne einen einzigen Gegentreffer einfahren konnte und damit auf Platz fünf klettern konnte, ist der TSV Aindling seit 14 Spielen ungeschlagen. Da kann man durchaus von einem Spitzenspiel sprechen, auch wenn der Aindlinger Vorsprung satte 13 Punkte beträgt.

Mit einem 3:0-Sieg beim TSV Rain II konnten die Adrianowytsch-Schützlinge zuletzt den FC Günzburg überholen und sich an die Tabellenspitze setzen. „Jetzt müssen wir nicht mehr auf die anderen Vereine schauen“, freute sich nicht nur Matthias Schuster, der innerhalb von fünf Minuten mit einem lupenreinen Hattrick alle drei Treffer erzielte und somit der Mann des Tages war: „Jetzt versuchen wir, da vorne zu bleiben.“

Für den 27-Jährigen waren es die ersten Tore in dieser Saison. Denn Matthias Schuster spielt erst seit September in Aindling. Sieben Jahre war er für den TSV Meitingen am Ball, bevor er zu Beginn dieser Saison zum SC Bubesheim gewechselt ist. Als Spielertrainer musste dort aber schon nach wenigen Wochen wieder seine Koffer packen.

Wiedersehen mit einem Ex-Meitinger

Jetzt kommt es zu einem Wiedersehen. Die erste Aufgabe für den neuen Spitzenreiter wartet am Freitag gegen Schusters Ex-Verein TSV Meitingen. Und danach wird „Matze“ an seine Teamkollegen eine Brotzeit ausgeben, schon allein, um den Anteil der Mannschaft an seinem persönlichen Coup zu würdigen: „Das war ein Teamsieg.“ Alle hätten ihren Anteil gehabt.

Das Wiedersehen mit Matthias Gärtner fällt hingegen aus. Der Aindlinger Torjäger, der vor Saisonbeginn die Lechseite gewechselt hat, und derzeit zusammen mit Denis Buja und Michael Mair mit jeweils elf Treffern auf Platz zwei in der Torschützenliste verzeichnet ist, fällt mit einem Bänderanriss aus.

Safety first – so lautete zuletzt die Devise beim TSV Meitingen. Die neu formierte Hintermannschaft der Meitinger Maurermeister zeigte sich als unüberwindbares Bollwerk. Torhüter Niklas Schmitt ist bereits seit 368 Minuten ohne Gegentor. (AZ)