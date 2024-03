Fußball

09.03.2024

Meitinger Trainerduo hat große Auswahl

Plus Gegen den FC Günzburg will der TSV Meitingen mit einem Sieg in die Restsaison starten

Von Oliver Reiser

Mit drei Siegen und einem Unentschieden in den Vorbereitungsspielen starten die Fußballer des TSV Meitinger in die verbleibenden Spiele der Bezirksliga Nord. Los geht es am Sonntag, um 14 Uhr in der Rathaus-Apotheken-Arena mit dem Heimspiel gegen den FC Günzburg. „Wir wissen, was auf uns zukommt und was zu tun ist“, zeigt sich Denis Buja zuversichtlich und kämpferisch.

Er und sein kongenialer Partner Christoph Brückner, die zusammen das Trainerduo des TSV bilden, haben derzeit die viel zitierte Qual der Wahl, was das Personal anbelangt. Lediglich Matteo Duvnjak fehlt weiterhin. „Ansonsten sind wir vollzählig“, sagt Buja, der mit Simon Kewitz nach langer Verletzung und Raffaele Peuser, der vom SV Wörnitzstein zurückkam, zwei „Rückkehrer“ begrüßen kann. „Vor dem letzten Testspiel mussten wir sogar vier Spielern absagen“, blickt Buja auf eine mit neun Kickern besetzte Auswechselbank. „Es hätte ja keinen Sinn gemacht, jemand ein- und wieder auszuwechseln.“ An diesem Wochenende können die verbliebenen Akteure in der zweiten Mannschaft, die noch eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Herbertshofen bildet, Spielminuten sammeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen