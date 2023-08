Fußball

07.08.2023

Meitingers Doppelschlag sorgt für Horgauer Dreier

Mit zwei Treffern war Philip Meitinger (links) der Matchwinner beim2:1-Sieg des FC Horgau in Neuburg.

Plus FC Horgau überrascht beim hoch eingeschätzten VfR Neuburg. Knifflige Schiedsrichterentscheidungen.

Zwei Treffer von Philip Meitinger bescherten dem FC Horgau einen 2:1-Auswärtssieg beim VfR Neuburg. Der 20-Jährige war damit der Matchwinner für die Kleeblatt-Elf beim Auswärtsspiel der Bezirksliga Nord in der Donaustadt.

Mit spielentscheidend waren aber auch zwei Entscheidungen des sehr gut leitenden Schiedsrichters Erhan Özcan, die zwar in seinem Ermessenspielraum lagen, aber beide zugunsten der Horgauer ausfielen. In der 60. Minute konnte Elias Schmid den auffälligsten Neuburger Mamadou Diallo nur noch mit einem Trikotzupfer vom Alleingang auf den Horgauer Kasten stoppen. Nachdem noch ein weiterer Verteidiger in der Nähe war, ahndete es der Schiedsrichter nur mit Gelb. Anders beim hohen Fuß, der mit den Stollen voraus im Gesicht von Philipp Meitinger landete, obwohl der sofort mit der Roten Karte bestrafte Maximilian Christl seinen Gegenspieler nicht sehen konnte.

