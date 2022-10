Mit 50 Jahren ist für ihn die AH noch längst keine Option

Fußball

29.10.2022

Mit 50 Jahren ist für Frank Hoch die AH noch keine Alternative. Er spielt noch immer für den SC Biberbach in der A-Klasse.

Plus Frank Hoch, der kürzlich seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, läuft noch immer für den SC Biberbach auf. Der Gymnasiallehrer hat schon in England unterrichtet und deshalb einen besonderen Lieblingsclub.

Die meisten Fußballer des SC Biberbach, die mit über 50 Jahren im Stadion am Galgenberg noch dem runden Leder nachjagen, spielen wohl für die „Aktiven Herren“. Für Frank Hoch ist das keine Option. Der 50-Jährige Gymnasiallehrer aus Allmannshofen steht mit der ersten Mannschaft des SC Biberbach in der A-Klasse Nordwest an der Tabellenspitze.

