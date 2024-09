Am kommenden Wochenende geht die Kreisliga Augsburg in die achte Runde. Der formstarke SV Ottmarshausen eröffnet den Spieltag am Samstagabend mit dem Derbykracher zu Gast bei der SpVgg Westheim (17 Uhr), bevor die SpVgg Auerbach-Streitheim mit dem SC Kissing eine Herkulesaufgabe erwartet. Der TSV Zusmarshausen will zu Gast beim TSV Diedorf zurück in die Siegesspur.

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ottmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Zusmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis