Mit dem ersten Sieg raus aus dem Keller

Plus TSV Steppach fährt in der Kreisklasse Nordwest erstmals Punkte ein.

Das Spitzenspiel TSV Diedorf gegen TSV Leitershofen wurde abgesagt, weil bei Diedorf acht Spieler mit verschiedenen Erkrankungen ausfielen. Absagen wollte auch der TSV Neusäß II, doch Langweid stimmte einer Verlegung nicht zu. Mit dem ersten Saisonsieg kletterte der TSV Steppach aus dem Tabellenkeller.