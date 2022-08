Mit der neuen Liebe gegen die große Liebe

Plus Warum das Derby SV Ottmarshausen gegen die SpVgg Westheim für Oliver Haberkorn etwas ganz Besonderes ist. Der SSV Anhausen ist immer noch sieglos.

Zwei Herzen schlagen in der Brust, wenn der SV Ottmarshausen heute Abend gegen die SpVgg Westheim um den Triumph im Neusässer Stadtderby (Anpfiff: 18.30 Uhr) kämpft. Für Oliver Haberkorn ist das auch ein Duell seiner großen Liebe, bei der immer noch sein Spielerpass liegt, gegen seine neue Liebe, die er auf Anhieb in die Kreisliga geführt hat. Der TSV Neusäß (Sonntag, 15 Uhr, beim FC Stätzling II) und der TSV Zusmarshausen (Sonntag, 17 Uhr gegen Viktoria Augsburg) wollen ihr Konto auf zehn Saisonzähler erhöhen. Der noch sieglose SSV Anhausen muss im heimischen Waldstadion gegen den Tabellenführer FC Königsbrunn bestehen.