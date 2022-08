Fußball

13.08.2022

Mit einen Sieg geht’s leichter auf die Skihaserlparty!

Plus AZ-Elferkette: Bei Weldens Kapitän Kilian Vermeulen herrscht Ordnung. Was seiner Freundin dabei missfällt.

„Er ist ein echter Leader.“ TSV Welden-Trainer Jürgen Völk hält große Stücke auf seinen Kapitän Kilian Vermeulen. Der durfte vergangenen Sonntag als Leader seiner Mannschaft einen deutlichen und sicher prestigeträchtigen 5:0-Derbysieg beim FC Emersacker feiern. Der Saisonstart in der Kreisklasse Nordwest ist damit mehr als geglückt. „Derbys sind immer die geilsten Spiele, auch in der Kreisklasse“, schmunzelt Vermeulen. Heute geht es für seine Mannschaft auf dem heimischen Theklaberg gegen den TSV Täfertingen. Der 30-Jährige mit deutsch-belgischer Staatszugehörigkeit verdient seine Brötchen als Unternehmensberater und wohnt aktuell in Reutern. Er trägt die Fußballphilosophie des TSV Welden schon immer in sich: In der F-Jugend des TSV machte er seine ersten Erfahrungen mit dem runden Leder, trägt seitdem Rot-Schwarz.

