Fußball

12.11.2022

Mit Flicks Entscheidungen sind nicht alle einverstanden

Mit Spannung haben Fußballfans in ganz Deutschland verfolgt, wie Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag seinen Kader für die Weltmeisterschaft in Katar bekannt gab.

Plus Was Trainer aus dem Augsburger Land von den Nominierungen von Bundestrainer Hansi Flick halten und warum sich bei ihnen noch keine WM-Stimmung eingestellt hat.

Am kommenden Sonntag findet in den heimischen Amateurligen der letzte Spieltag vor der Winterpause statt. Gleichzeitig startet in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft, die sich durch die gesamte Adventszeit ziehen wird, mit dem Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador. Doch für die meisten heimischen Fußballer ist dieses Großereignis zu ungewöhnlicher Jahreszeit noch gar nicht so richtig in den Köpfen angekommen, obwohl Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag sein Aufgebot bekannt gegeben hat. Was Trainer von Fußball-Klubs aus der Region zur Auswahl der Spieler sagen und ob sich schon WM-Fieber eingestellt hat.

