Mit neuen Schuhen zum Bayern-Treffer

Plus Maximilian Repasky vom Kreisklassisten TSV Fischach gelingt ein Kunstschuss. Wie er die Filmaufnahmen und die Preisübergabe bei „Blickpunkt Sport“ erlebt hat.

Maximilian Repasky vom TSV Fischach hat den „Bayern-Treffer des Monats“ September erzielt. Mit 28,3 Prozent aller abgegebenen Stimmen setzte sich der Außenverteidiger gegen seine fünf Konkurrenten durch und gewann das Voting vor Tim Lauterbach (SV Mitterteich, 20,6 Prozent) und Thomas Haas (FC Würzburger Kickers, 18,7 Prozent).