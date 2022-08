Mit neuen Trainern bereit zu neuen Taten

Plus Wer in der Kreisklasse zu den Favoriten zählt und wer die komplette Mannschaft ausgetauscht hat.

Im Kreis Donau sind die Kreisklassen West und Nord schon gestartet, im Kreis Augsburg geht es am Wochenende los. Mit einem ziemlich veränderten Gesicht geht die Kreisklasse Nordwest an den Start. Mit dem SV Thierhaupten (Ost) und dem FC Emersacker (Augsburg) sind zwei Absteiger aus der Kreisliga vertreten, dazukommen die ambitionierten Aufsteiger FC Langweid und SV Gablingen.