30.05.2023

Mit Remis reicht für die Relegation

Plus Der TSV Zusmarshausen ist nach 1:1 im Verfolgerduell beim FC Königsbrunn Vizemeister der Kreisliga Augsburg. Relegation gegen Ottobeuren.

Die SpVgg Langerringen ist Meister der Kreisliga Augsburg. Die Mannschaft vom Lechfeld hat sich den Titel mit einem 2:0 gegen die TG Viktoria Augsburg nicht mehr nehmen lassen. Als Vizemeister geht der TSV Zusmarshausen in die Relegation zur Bezirksliga. Den Schützlingen von Reinhard Brachert reichte im Verfolgerduell beim FC Königsbrunn ein 1:1. Im Falle einer Niederlage wäre der TSV nur Dritter geworden.

Zusmarshausen stand tief und der FCK tat sich schwer. Zwar hatten die Königsbrunner ein optisches Übergewicht im Mittelfeld, doch am Zusmarshauser Strafraum war meist Schluss. Der Tabellenzweite versuchte sich im Konterspiel, brachte aber ebenso nichts gefährliches zu Wege. Das 0:0 zur Pause war absolut leistungsgerecht. In der zweiten Hälfte versuchte der FCK dann etwas zielstrebiger nach vorn zu spielen. In der 65. Spielminute wäre es dann doch fast passiert. Doch Torhüter Raif Husic lenkte den Schuss von Patrick Schmalz an den Pfosten und Manuel Salzmann konnte den Abpraller nicht verwandeln. Der FCK bemühte sich zwar weiter nach Kräften, aber die Defensive der Gäste hielt. Als die Gastgeber zum Ende hin die Offensive verstärkten, kam was kommen musste. Nach einem weiten Ball überspielte Zusmarshausens Luca Jaskolka den aufgerückten Patrick Schmalz und lupfte über Torwart Stanislaw Laukart ins Tor (87). Doch die Jaut-Truppe schüttelte sich nur kurz und kam im Gegenzug zum 1:1 durch Fabio Blasi. Aber zu mehr reichte es dann nicht mehr. Das Zusmarshauser Team brachte die Partie clever über die Zeit und steht so in der Relegation um die Bezirksliga. Im ersten Spiel trifft der TSV Zusmarshausen nun auf den TSV Ottobeuren, den 13. der Bezirksliga Süd.

