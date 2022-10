Fußball

Mit Torwart Nummer vier ins erste Abstiegsendspiel

Tobias Wieser (links) und Martin Wenni wollen mit dem SSV Anhausen dem Abstiegskampf entfliehen, Daniel Michl (Mitte) mit dem TSV Zusmarshausen in der Spitzengruppe verbleiben.

Plus Für Anhausens Trainer Benedikt Schmid geht es beim TSV Königsbrunn um den Klassenerhalt. Der TSV Zusmarshausen will im Spitzenspiel gegen den FC Königsbrunn bestehen.

Wenn der SSV Anhausen am Samstag beim TSV Königsbrunn den 15. Spieltag der Kreisliga Augsburg eröffnet, hat das Kellerduell für SSV-Coach Benedikt Schmid schon Endspielcharakter. Der SV Ottmarshausen muss gegen den Tabellenzweiten SpVgg Lagerlechfeld bestehen (Samstag, 15.30 Uhr). Am Sonntagvormittag kämpft der TSV Neusäß beim TSV Göggingen (10.30 Uhr) um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze, bevor der TSV Zusmarshausen zum Spitzenspiel den FC Königsbrunn empfängt (Sonntag, 14 Uhr). Die SpVgg Westheim hat das Wochenende spielfrei.

