Fußball

21.10.2022

Mutig ja, aber nicht riskant

Plus Meitingens Spielertrainer Denis Buja fordert vor dem Altkreisderby beim TSV Wertingen mehr Geduld und taktische Disziplin von seinen Akteuren.

Von Oliver Reiser

„Es tut weh, dieses Ergebnis lesen zu müssen“, blickt Denis Buja auf die 1:4-Heimniederlage gegen den FC Günzburg zurück. Die Art und Weise, wie sich seine Mannschaft da gegeben hat, das hat dem Spielertrainer des TSV Meitingen nicht gefallen: „Nur die erste Viertelstunde und die letzten zehn Minuten waren gut.“ Was ihn am meisten ärgerte: „Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht, die Geduld verloren und die Ordnung aufgelöst. Außerdem schalten wir nach gewissen Situationen zu schnell ab.“ Das sollte im Altkreis-Derby der Bezirksliga Nord am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) beim TSV Wertingen tunlichst vermieden werden.

