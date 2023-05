Fußball

13.05.2023

Nach Blitzstart noch Ausgleich in der Nachspielzeit

Zu früh gefreut! Bereits in der ersten Minute traf Souben Khongdy (Nummer 23) zum 1:0 für den TSV Neusäß. Marco Martens, der hier gratuliert, setzte das 2:0 drauf. Doch in der Nachspielzeit glich die SpVgg Westheim zum 2:2 aus.

Plus Nach sieben Minuten führt der TSV Neusäß im Derby mit 2:0, doch dann schlägt die SpVgg Westheim zurück.

Das war ein Derby wie man es sich vorstellt. Nach einem Blitzstart durch Treffer von Soubin Khongdy in der ersten Minute und Marco Martens (7.) schien der TSV Neusäß im Stadtderby gegen die SpVgg Westheim bis zur 67. Minute eindeutig auf der Siegerstraße. Dann traf Benjamin Walter zum 2:1 und die abstiegsbedrohten Kobelkicker gaben nochmals alles. In der immer hektischer werden Begegnung mit vielen Gelben und einer Roten Karte gegen Westheims Marvin Czerwonka sowie einer Zeitstrafe gegen Kevin Maccallum ( Neusäß) gelang Kapitän Benjamin Walter in der dritten Minute der Nachspielzeit noch der Ausgleich. Damit ergriffen die Westheimer den letzten Strohhalm in Punkto Klassenerhalt.

