Nach dem Derbysieg gegen Horgau: Erleichterung beim TSV Meitingen

Plus Während der TSV Meitingen nach dem ersten Saisonsieg aufatmet, ärgert sich der TSV Dinkelscherben über seine mangelnde Chancenverwertung.

Von Jonathan Lyne

Deutlich mehr als nur ein Stein sei ihm nach dem Derbysieg gegen den FC Horgau vom Herzen gefallen, sagt Torsten Vrazic, Abteilungsleiter des TSV Meitingen. „Es sind so viele Steine in den Lech gefallen, dass kein Wasser mehr durchkommt“, sagt er nach dem 3:1-Erfolg am Sonntag. Die ersten vier Spiele in der Bezirksliga Nord hatten die Lechtaler alle verloren, nun gelang ihnen ausgerechnet gegen Horgau der Befreiungsschlag.

Besonders imponiert hat Vrazic, dass die Mannschaft auch in Unterzahl nichts anbrennen ließ. Mateo Duvnjak hatte kurz vor der Pause für eine Tätlichkeit glatt Rot gesehen – bereits der dritte Platzverweis für Meitingen im fünften Spiel. „Alle sind über sich hinausgewachsen und fünf Meter mehr gegangen. Ich kann nur den Hut vor der Mannschaft ziehen“, sagt Vrazic, der in Abwesenheit der im Urlaub weilenden Trainer Denis Buja und Christoph Brückner an der Seitenlinie stand. Unterstützt wurde er dabei von Routinier und Interimstrainer Mathias Heckel, der auch selbst auf dem Platz stand. „Endlich sind wir für unseren Aufwand belohnt worden“, freute sich Heckel. „Trotz der Unterzahl hat man gesehen, welch ein Charakter in der Mannschaft steckt. Das war eine brutal geschlossene Teamleistung.“

