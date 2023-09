Nach Derbypleite leuchtet in Steppach die Rote Laterne

Plus Der TSV Täfertingen schickt den TSV Steppach ganz nach unten. Die SpVgg Auerbach büßt mit 1:1 gegen den TSV Leitershofen die „Weiße Weste“ ein.

Am fünften Spieltag hat in der Kreisklasse Nordwest auch die SpVgg Auerbach-Streitheim ihre „Weiße Weste“ verloren. Gegen den TSV Leitershofen reichte es nur zu einem 1:1. Verlustpunktfrei sind jetzt nur noch der diesmal spielfreie SC Biberbach und der TSV Ustersbach (4:0 bei der SpVgg Bärenkeller). Mit einem 6:2-Erfolg beim FC Emersacker rauschte der SV Gablingen auf Platz zwei. Im Neusässer Derby siegte der TSV Täfertingen mit 3:0 und überreichte dem TSV Steppach die Rote Laterne. Den ersten Punkt holte Aufsteiger TSV Dinkelscherben II beim 1:1 gegen Thierhaupten.