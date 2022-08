Fußball

13.08.2022

Nach einem Jahrzehnt wieder ein Derby

Plus Der TSV Gersthofen und der TSV Schwabmünchen trafen zuletzt im Jahr 2013 aufeinander. Die Gäste haben vor dem Kellerduell gerade eine Horrorserie von 24 Spielen ohne Sieg beendet.

Von Oliver Reiser

Sage und schreibe zehn Jahre ist es her, dass sich der TSV Gersthofen und der TSV Schwabmünchen zuletzt in einem Punktspiel gegenüberstanden. In der Saison 2012/13 spielten beide in der Bayernliga. Dann trennten sich die Wege: Während die Schwabmünchner ein Jahrzehnt die Nummer im Landkreis Augsburg waren, sackte der TSV Gersthofen bis in die Bezirksliga ab. Nun trifft man sich in der Landesliga Südwest wieder. Der TSV Gersthofen erwartet als letztjähriger Aufsteiger den diesjährigen Absteiger TSV Schwabmünchen (Samstag, 14 Uhr, Abenstein-Arena).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen