12.08.2023

Nach tollem Start muss Dinkelscherben zittern

In der Anfangsphase war vor allem Daniel Wiener (rechts) nicht zu stoppen und legte mit zwei Treffern den Grundstein zum 2:1-Sieg des TSV Dinkelscherben in Haunstetten. Foto: Oliver Reiser

Plus Warum es für den TSV Dinkelscherben beim 2:1-Sieg in Haunstetten am Ende eng wird. Wiener tanzt beim 1:0 Walzer.

Von Oliver Reiser

Mit einem 2:1-Auswärtssieg der Fußball-Bezirksliga Süd beim TSV Haunstetten hat sich der TSV Dinkelscherben gestern Abend in ein entspanntes verlängertes Wochenende verabschiedet. Bevor die drei Punkte in trockenen Tüchern waren, mussten die Lila-Weißen aber in den letzten Minuten noch ziemlich zittern.

Halt! In ungewohntem Lila agierte diesmal das Schiedsrichtergespann um Marco Häring. Der Unparteiische konnte bereits nach neun Minuten den ersten Treffer pfeifen. Daniel Wiener hatte bei einem verunglückten Rückpass von Daniel Obermeier aufgepasst. Hatte Wiener bei dieser Aktion noch einen eleganten Walzer mit einem weiteren Abwehrspieler und Torwart Maximilian Lenz getanzt und eiskalt zum Führungstreffer der Gäste eingeschoben, machte er es in der 24. Minute mit Gewalt. An der rechten Strafraumlinie tanzte er seine Gegenspieler aus und jagte das Leder humorlos ins kurze Eck. Für diesen Kracher muss in der unmittelbar vorher eingelegten Trinkpause Zaubertrank in der Flasche gewesen sein.

