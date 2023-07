Fußball

26.07.2023

Nach zwei Jahrzehnten lebt der SV Biburg wieder auf

Plus Vier Freunde, die einfach mal zusammen Fußball spielen wollten, rufen wieder eine Mannschaft ins Leben. Ein alter Recke erinnert sich an vergangene Zeiten.

Von Oliver Reiser

Die Leuchtreklame der Gaststätte ist zerbrochen, die verwitterte und mit Moos bewachsene Überdachung der großen Terrasse des Sportheims macht einen baufälligen Eindruck. Sage und schreibe 23 Jahre haben die Fußballer des SV Biburg pausiert. Am vergangenen Mittwoch stand im Totopokal das erste Pflichtspiel auf dem Programm, am 20. August startet die neu formierte Mannschaft aus dem Diedorfer Ortsteil in die Punktrunde der B-Klasse Nordwest.

Alte Spielerpässe und Statistiken hängen an der Wand. Foto: Marcus Merk

„Da will ich unbedingt zuschauen“, sagt Rudi Mayer. Der Neubeginn freut auch den ehemaligen Torhüter, der über 20 Jahre beim SV Biburg den Posten zwischen den Pfosten und den des Abteilungsleiters eingenommen hat. Den größten Erfolg konnte er 1985 feiern, als man unter Trainer Uwe Hög den Aufstieg in die B-Klasse (heute Kreisliga) geschafft hat. 1990 hat Mayer den Verein verlassen. „Ein Sponsor wollte Spieler bezahlen. Das habe ich nicht mitgetragen“, so Mayer, der damals zum TSV Pfersee gewechselt ist und dort mit 46 Jahren noch in der ersten Mannschaft gespielt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

