Fußball-Nachlese

04.06.2024

Auf die Flut folgt ein Sturm der Entrüstung

Land unter! So wie hier in Mickhausen sah es am Wochenende auf zahlreichen Sportplätzen im Landkreis Augsburg und in der Region aus. An ein Fußballspiel war hier nicht zu denken. Foto: Marcus Merk

Plus Die Entscheidung des Verbandes, dass die Durchführung der Spiele trotz Ausrufung des Katastrophenfalls oberstes Gebot sei, sorgt bei einigen Vereinsvertretern für einen dicken Hals.

Von Oliver Reiser

Kann, soll beziehungsweise darf im Katastrophenfall Fußball gespielt werden? Diese Frage wurde am vergangenen Wochenende angesichts der Jahrhundertflut in der Region heftig diskutiert. Eigentlich sollten ja Meisterschaft, Aufstieg, Abstieg oder Relegation, ja oder nein die Themen am letzten Spieltag der Fußballsaison 2023/24 sein. Doch stattdessen hieß es „Land unter“: Hochwasser, Katastrophenalarm, Deichbrüche, Evakuierungen. Mit Blick auf die Tatsache, dass viele Menschen in der Überschwemmungsgebieten des Landkreises ihre Häuser verlassen mussten, um Leib und Leben, Hab und Gut bangten, gerät das angerichtete Chaos im Fußball-Spielplan freilich fast schon zur Randnotiz.

Shitstorm auf Facebook

Viel Kritik musste die Bezirksspielleitung des Bayerischen Fußball-Verbandes einstecken, die den letzten Spieltag nicht generell abgesetzt hatte. „Oberstes Gebot ist die die Durchführung des geplanten Spieltags am 1. Juni“, hieß es in einer Mitteilung an die Vereine. So wurde trotz Dauerregens und der Ausrufung des Katastrophenfalls im Landkreis am Samstag und Sonntag Fußball gespielt. Das sorgte teilweise für helle Empörung in den sozialen Medien. „Viele Bürgerinnen und Bürger, darunter bestimmt auch Fußballer, kämpfen mit dem verheerenden Hochwasser um ihre Existenzen und ein paar Funktionäre tun einfach so, als wäre fast nichts und wollen den letzten Spieltag – fast egal wie – durchziehen. Das lässt mich ratlos zurück“, schrieb ein User auf der Facebook-Seite unserer Zeitung, nachdem er von der Durchführung der Partie des FC Emersacker gegen den SpVgg Bärenkeller mit getauschtem Heimrecht gelesen hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

