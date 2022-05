Fußball-Nachlese

24.05.2022

Aus dem Mittelkreis ins Tor getroffen

Plus Die Tops & Flops des Spieltages: Trotz Traumtor kann der Abstieg nicht verhindert werden.

Von Oliver Reiser

Spieler des Tages: Raphael Marksteiner

Dass der TSV Neusäß in der Rückrunde mit mickrigen neun Pünktchen zusammen mit dem FC Emersacker auf einem Abstiegsplatz notiert ist, liegt bestimmt nicht an ihm. Raphael Marksteiner ist in seiner zweiten Saison am Lohwald zur absoluten Führungspersönlichkeit aufgestiegen. Der 23-Jährige, der 2019 von der TSG Stadtbergen kam, überzeugte nicht nur als Abwehrspieler mit Kopfball-, Lauf- und Zweikampfstärke sondern auch in der Spieleröffnung. In einer offensiveren Rolle trat er zuletzt auch immer öfters als Torschütze in Erscheinung. Nach den beiden Treffern beim abschließenden 5:3-Sieg beim SSV Anhausen hat er mittlerweile auf zehn Einschüsse gebracht. Bemerkenswert, dass er in 24 Spielen nur drei Gelbe Karten hinnehmen musste. „Weil er mit seiner Schnelligkeit meist vor den Gegenspielern am Ball ist“, wie sein Trainer Robert Walch konstatiert.

