Fußball-Nachlese

22.03.2022

Aystettens Pech macht's möglich: Vater und spielen gemeinsam in einem Tem

Nachdem David Mrozek und Arthur Mayer verletzt sind und Drgan Ignjatovic die Rote Karte gesehen hatte, musste beim Derby in Gersthofen Torwarttrainer Stanislav Djajic beim SV Cosmos Aystetten zwischen die verwaisten Pfosten. Er spielte dann mit seinem Sohn David in einer Mannschaft.

Plus Beim SV Cosmos Aystetten können Stanislav und David Djajic die 0:2-Niederlage in Gersthofen nicht verhindern. Sind leere Auswechselbänke ein Spiegelbild der momentanen Corona-Situation im Amateurfußball?

Von Oliver Reiser

„Der Schiedsrichter war ganz schwach, die Mannschaft hat großartig gekämpft.“ So lautete das Fazit von Thomas Pflüger, dem Vorsitzenden des SV Cosmos Aystetten, nach der 0:2-Niederlage seiner Mannschaft im Landesliga-Landkreisderby beim TSV Gersthofen. „Aber so ein Flutlichtspiel – das hat schon was“, war er von der Atmosphäre in der Abenstein-Arena angetan.

