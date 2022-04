Fußball-Nachlese

20.04.2022

Christoph Werner glänzt mit doppeltem Doppelpack

Plus Tops & Flops: Die meisten Tore am Osterwochenende erzielte allerdings eine Frau

Von Oliver Reiser

Spieler des Tages: Davorin Baric

Eigentlich wollte er seine Karriere ha beenden und die Torwarthandschuhe an den berühmten Nagel hängen. Deshalb hat sich Davorin Baric in der Winterpause auch beim Bezirksligisten TSV Meitingen verabschiedet. Doch nun steht der 28-Jährige, der unter Ivan Konjevic als Trainer auch schon für den KSV Trenk aktiv war, plötzlich zwischen den Pfosten des Landesligisten SV Cosmos Aystetten. Nachdem dort zwei Torhüter verletzt und der dritte mit einer Roten Karte vom Platz geflogen war, wurde Baric in einer Nacht- und Nebel-Blitzaktion zu einem Comeback überredet, weil er nach einem halben Jahr Pause sofort spielberechtigt war. Seit vier Spielen hütet der Kroate, der in der Jugend in Sarajevo ausgebildet wurde, nun das Tor der Cosmonauten, hielt es am Osterwochenende komplett sauber. In Olching (0:1) und in Neuburg (0:0) musste er kein einziges Ei aus dem Nest holen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen