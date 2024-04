Fußball-Nachlese

23.04.2024

Das Glück der späten Tore

Plus Wie der SV Ehingen/Ortlfingen auf Aufstiegskurs geht. Für den TSV Dinkelscherben steht jetzt ein Endspiel gegen den Relegationsplatz an.

Von Oliver Reiser

Mit Toren in der Nachspielzeit hat Bayer 04 Leverkusen nach elf Jahren die Vorherrschaft des FC Bayern München beendet und den Deutschen Meistertitel geholt. Auch im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund kamen die viele Jahre als „Vizekusen“ verspottete Werkself in der Overtime zum 1:1 und wahrte damit ihre Serie von 43 Spielen ohne Niederlage.

Das Glück eines späten Tores erlebte am Wochenende auch der SV Ehingen/Ortlfingen. Im Spitzenspiel der Kreisklasse Nord 2 beim SV Donaumünster-Erlingshofen gelang Michael Kottmair in der Nachspielzeit der 3:2-Siegtreffer. Dabei lagen die „Einhörner“ nach einer halben Stunde schon mit 0:2 zurück. Kurz vor der Pause verkürzte Kapitän Simon Leser mit einem verwandelten Elfmeter auf 2:1. Nach dem Wechsel übernahmen die Gäste das Spielgeschehen. Der am Saisonende scheidende Spielertrainer Reinhold Armbrust glich mit einem sehenswerten Distanzschuss aus. Donaumünster scheiterte danach mehrmals am glänzend reagierenden SVE/O-Schlussmann Julian Grohall, bevor Kottmair den Siegtreffer erzielte. Nachdem der SV Kicklingen mit einem 1:1 gegen den FC Donauried unerwartet Punkte liegen ließ, führen die Ehinger nun mit fünf Punkten Vorsprung die Tabelle an. Der neue Trainer Florian Steppich kann sich wohl darauf freuen, einen Kreisligisten zu übernehmen. Für den SVE/O wäre es der erste Aufstieg in der Vereinsgeschichte.

