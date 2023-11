Fußball-Nachlese

14.11.2023

Die beste Nachricht kommt nach dem Schlusspfiff

Plus Mit einem Interimstrainer holt der SC Altenmünster dringend notwendige Punkte im Abstiegskampf. Konkurrenz spielt für den SV Cosmos Aystetten. FC Horgau entdeckt neuen Torjäger.

Der 3:1-Sieg von Spitzenreiter SV Cosmos Aystetten gegen Schlusslicht SpVgg Langerringen war nichts für Fußball-Feinschmecker. Zäh wie Kaugummi zog sich die Partie durch die 90 Minuten, zäh wie Kaugummi präsentierte sich die vielbeinige Hintermannschaft der Gäste. Wäre da nicht Torhüter Arthur Mayer gewesen, hätten die Cosmonauten durchaus mit 0:2 zurückliegen können.

So richtig Freude kam erst nach dem Schlusspfiff auf, hatten sich doch er FC Thalhofen und der SV Egg an der Günz mit einem 1:1-Unentschieden gegenseitig zwei Punkte weggenommen. So beträgt der Vorsprung der Cosmonauten in der Bezirksliga Süd auf Thalhofen und Egg, das allerdings noch ein Spiel nachzuholen hat, mittlerweile sechs Punkte. „Die Saison ist noch lang“, wiegelt Spielertrainer Patrick Wurm ab. „Gegen Egg müssen wir anders auftreten“, forderte Abteilungsleiter und Co-Trainer Thomas Paschek vor dem Gipfeltreffen am kommenden Sonntag. Böse Zungen behaupteten, er sei am Sonntag als Betreuer mehr unterwegs gewesen, als einige seiner Spieler. Mit einem Sieg könnte man jedenfalls das Tor zur Landesliga weiter öffnen.

