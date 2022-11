Die Krux mit den Torhütern

Plus Warum der SV Erlingen im Zwei-Wochen-Rhythmus kickt.

Vor wenigen Tagen hatte man sich beim SV Erlingen in den sozialen Medien noch darüber lustig gemacht, dass man seine Spiele derzeit nur im zweiwöchigen Rhythmus austragen kann. In der Tat hatten zuletzt der FC Horgau II, der SV Adelsried und der SV Bonstetten ihre Begegnungen mit dem SVE abgesagt, ein weiteres Mal war die Mannschaft spielfrei.