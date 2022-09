Fußball-Nachlese

27.09.2022

Ein Eigentor war die Schlüsselszene

Plus Nach vier mageren Spielen erzielt der FC Horgau im Landkreisderby gleich vier Treffer. Beim TSV Gersthofen ersetzt beim 4:0 in Ehekirchen ein Bruder den anderen.

Mit einer Flasche Rotwein hat Gerhard Hildmann am Sonntagabend den Tatort im Fernsehen genossen. Vorher hatte der TSV Gersthofen Spuren am Tatort Ehekirchen hinterlassen und den dortigen FC mit 4:0 besiegt. „Mit so einem hohen Ergebnis habe ich nicht gerechnet. Es hört sich auch dominanter an, als es war“, freute sich der Gersthofer Trainer vor allem persönlich über den Triumph an ehemaliger Wirkungsstätte. Zuletzt hatte es in Ehekirchen eine 1:4-Schlappe gegeben. „Wir haben sie mit hoher Intensität so bespielt, dass es ihnen wehgetan hat. Bissig verteidigt, aggressiv in den Zweikämpfen“, zeigte er sich megastolz auf die geschlossene Mannschaftsleistung der Seinen. „Wir haben den Sieg mehr gewollt, waren giftiger.“ Und das, obwohl „Dauerbrenner“ Michael Hildmann kurzfristig erkrankt ausfiel. Der 34-jährige Co-Trainer wurde jedoch in der Innenverteidigung eins zu eins durch seinen Tobias (28) ersetzt. „Ist doch gut, wenn man zwei Söhne hat“, lachte Gerhard Hildmann, der schnell wieder zur Tagesordnung überging: „Ein Dreier im Spiel am Freitag gegen den TSV Weißenburg ist viel wichtiger. Das ist ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt.“

